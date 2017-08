Das Sommerloch war in der Region in diesem Jahr kleiner als sonst

Dies ist ungewöhnlich für einen Sommermonat, in dem üblicherweise Ausbildungsabsolventen und befristet Beschäftigte in der Ferienzeit kurzzeitig arbeitslos werden. Da in diesem Jahr die Sommerferien jedoch früher endeten, „ist das eigentlich übliche ‚Sommerloch‘ dieses Jahr viel kleiner ausgefallen als zuletzt“, freut sich der Chef der Trierer Agentur für Arbeit, Heribert Wilhelmi.



Auch insgesamt nimmt die Arbeitslosigkeit stetig ab, im August 2016 lag die Arbeitslosenquote noch bei 4 Prozent. „Es ist also ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit erkennbar, was für die weiter stabile und positive Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt spricht“, sagt Wilhelmi.



Während derweil in ganz Rheinland-Pfalz die Zahl der Arbeitslosen leicht abgenommen hat, ist sie bundesweit nochmals leicht gestiegen. Arbeitsmarktexperten begründen auch dies mit der Ferienzeit, die den ganzen August teils noch in einigen Bundesländern angedauert hat.