"Das wäre ein Totalschaden" - Andreas Jung im TV-Interview

Interview Andreas Jung

Herr Jung, was wäre, wenn Marine Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnen würde?Dann wäre die EU auf der Intensivstation - und es wäre ein Totalschaden für den deutsch-französischen Motor. Außerdem wären die Folgen für Frankreich, gerade die wirtschaftlichen, unabsehbar. Vermutlich sogar katastrophal.Le Pen behauptet das Gegenteil - sie will Frankreich wieder stärker machen.Ich bin überzeugt, alle würden verlieren. Wenn man sich vorstellt, man hätte in den laufenden Brexit-Verhandlungen auch noch eine Frexit-Abstimmung mit einer französischen Präsidentin, die gleichzeitig raus will aus Euro und Binnenmarkt: Das würde Europa und Frankreich ins Herz treffen - und alle schwächen.In den Umfragen lag Le Pen zuletzt bei um die 40 Prozent. Wieso diese Unterstützung?Es gibt eine sehr große Entfremdung zwischen der politischen Klasse in Frankreich und den Bürgern. Das ist die Folge vieler Enttäuschungen und der Wahrnehmung, die französische Politik sei unfähig, Probleme zu lösen. Auch spielt die wirtschaftliche Situation eine Rolle, die insgesamt gar nicht so schlecht ist, aber in manchen Vororten und auf dem Land doch gravierend. Dort fühlt man sich von Paris nicht gehört. Und dann spielt da noch die missglückte Integration eine Rolle.Le Pen sagt, Frankreich werde sowieso von einer Frau regiert. Wenn nicht von ihr, dann von Merkel.Das ist großer Quatsch und eine Unverfrorenheit gegenüber ihrem Mitbewerber Emmanuel Macron.Was wäre denn, wenn Macron die Wahl gewinnen würde?Er hat sich klar für Europa positioniert. Und ich bin mir sicher, er würde ein starker Partner auf Augenhöhe sein.Wäre er auch ein unbequemer Partner?Bestimmt. Das ist im Wahlkampf schon deutlich geworden. Er hat die Handelsüberschüsse kritisiert und in einigen Fragen durchaus eine andere Haltung als wir. Deswegen bin ich mir sicher, dass er auch ein fordernder Partner sein würde. Da er sich zu Europa und zur deutsch-französischen Partnerschaft bekennt, wäre man zu Kompromissen fast verpflichtet. Denn die 40 Prozent, die in Frankreich kritisch gegenüber der EU und Deutschland eingestellt sind, müssen wieder überzeugt werden. Insofern haben wir ein großes Interesse daran, dass Macron nach einer gewonnenen Wahl erfolgreich regiert. Ansonsten wird es in fünf Jahren kippen.Benötigt das deutsch-französische Verhältnis neue Impulse?Ja. Wir brauchen eine neue Dynamik. Sollte Macron gewinnen, müssen wir die Chance nutzen, unsere Partnerschaft neu zu beleben. Mit einem gemeinsamen deutsch-französischen Investitionsprogramm in Schienen, Straßen, schnelles Internet oder intelligente Energienetze. So können wir gemeinsam viel bewegen.