Der Außenstehende wehrt sich - Ex-Vize der Trierer Handwerkskammer weist Vorwurf des Subventionsbetrugs von sich

Es mutet merkwürdig an, wenn einer der Ex-Geschäftsführer des Trierer Europa und Innovationscentre (EIC) sich als „Außenstehender“ bezeichnet, der selten Kontakt zu der Einrichtung hatte. Und als Außenstehender, habe er nicht erkennen können, dass es im EIC angeblich zu Unregelmäßigkeiten gekommen und Zuschüsse für Projekte veruntreut worden sein sollen. Dieser „Außenstehende“ ist der ehemalige Vize-Hauptgeschäftführer der Trierer Handwerkskammer (HWK). Und der steht derzeit vor dem Koblenzer Landgericht wegen Subventionsbetrugs.

Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) hat die HWK das Innnovationscentre 1989 gegründet. Eine der Aufgaben der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der beiden Kammern ist es, rheinland-pfälzische Unternehmen etwa bei der Auftragsbeschaffung in Europa zu helfen. Für eigene Projekte kassiert das EIC Gelder etwa von der EU, dem Bund oder dem Land. Und um genau diese Zuschüsse, oder besser gesagt illegal kassierten Subventionen, geht es bei dem Prozess gegen den Ex-HWK-Vize-Chef. 500.000 Euro soll er zwischen 2003 und 2008 illegal abgerechnet haben.



Die frühere EIC-Leiterin hatte ihn als Zeugin in dem Prozess kürzlich schwer belastet. Er habe die Anweisung ausgegeben, die bewilligten maximalen Zuschüsse müssten vollständig ausgeschöpft werden, auch wenn sich Projekte als weniger arbeits- und zeitaufwendig herausstellen und kostengünstiger sein sollten. Sie habe nachträglich Mitarbeiter mit Arbeitsstunden für die Projekte eingetragen, die diese gar nicht geleistet hatten, sagte sie (der TV berichtete). Die ehemaligen EIC-Leiterin wurde in einem früheren Prozess zu einer Geldstrafe von 21.600 Euro wegen Subventionsbetrugs verurteilt.



Gestern hat der Ex-HWK-Vize zum Gegenschlag ausgeholt. Über eine Stunde hat er eine 20-seitige Erklärung vorgelesen, in der er alle Vorwürfe gegen sich von sich weist und sich eben als „Außenstehenden“ bezeichnet. Er habe keine Anweisungen gegeben, die Förderzuschüsse voll auszuschöpfen, auch wenn weniger Geld benötigt worden sei. „Ich hätte keine falsche Abrechnung geduldet“, sagte er und gab der EIC-Chefin die alleinige Schuld dafür. Sie habe „uns hintergangen“. Mit uns meint er sich und den zweiten EIC-Geschäftsführer von der IHK, der wegen Subventionsbetrugs bereits zu einer eineinhalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Als Beleg dafür, dass er nicht die Anweisung zu falschen Abrechnung von Fördergeldern gegeben habe, nennt er die Tatsache, dass nach seiner Entlassung im Oktober 2008¬ ¬– er spricht davon, entsorgt worden zu sein – weiterhin falsche Stundenzettel von Mitarbeitern abgerechnet worden seien.



Eine ehemalige Mitarbeiterin des EIC berichtet als Zeugin, dass die damalige Chefin auch bei ihr versucht habe, mehr Stunden abzurechnen, also sie tatsächlich gearbeitet habe. Die ehemalige Sekretärin des Ex-HWK-Vizechefes sagt aus, dass Mitarbeiter des EIC mehrmals bei ihr angefragt hätten, ob sie nachträglich für mehrere Monate freie Termine ihres Chefs nennen könnte, die dann als Arbeitszeit für EIC-Projekte verbucht und damit bei den Fördergeldern abgerechnet werden könnten. Mit dem Urteil wird Ende April gerechnet.