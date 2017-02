Die Narren sind los - Das Fastnachtstreiben vom Wochenende in Fotostrecken und Videos

(Trier/Bitburg/Wittlich) Ob in der Bütt oder auf der Straße - die Region ist fest in der Hand der Narren. Mit den ersten Umzügen und etlichen Kappensitzungen ging der Straßenkarneval am Wochenende in die heiße Phase. Wir haben die Fotostrecken und Videos vom Wochenende zusammengefasst.