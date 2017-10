Dieb fährt mit Elektromobil vor und klaut Druckluftpumpe an Tankstelle

Die Überwachungskamera hielt das Geschehen an der Tankstelle fest. Foto: Polizei Aachen

(Aachen) Einen ungewöhnlichen Diebstahl versucht die Polizei in Aachen zu klären. Dort rollte ein gehbehinderter Dieb an einer Tankstelle mit seinem Elektromobil vor, nahm eine Druckluftpumpe an sich und fuhr davon.