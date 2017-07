Drohung gegen Polizisten und Ärzte: Polizeieinsatz in Ludwigshafen

(Ludwigshafen) Eine Drohung gegen Polizisten und Ärzte mit unklarem Hintergrund hat in Ludwigshafen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Schwer bewaffnete Einheiten sind in die Stadt geschickt worden, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilte.