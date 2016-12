Auch am Montag war unklar, was den Streit ausgelöst hatte, wie ein Sprecher der Polizei sagte.



Die Frau flüchtete nach der Attacke in Reutlingen aus der Wohnung ihres Mannes und wurde noch am selben Abend von Beamten vorläufig festgenommen.



Die Staatsanwaltschaft Tübingen wirft ihr versuchte Tötung vor. Ein Richter erließ Haftbefehl. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.