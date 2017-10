Erste Hilfe: Ärzte und Lehrer in Rheinland-Pfalz für Reanimationsunterricht in Schulen

Bei einem Herzstillstand würden Sekunden entscheiden, ob der Betroffene überlebt. Oft werde „einfach nur aus Angst und Unkenntnis, etwas falsch zu machen, Erste Hilfe unterlassen“. Matheis weiter: „Kinder und Jugendliche dafür stark zu machen und ihnen hierfür das nötige Einmaleins für lebensrettende Sofortmaßnahmen mit auf den Weg zu geben, liegt deshalb Ärzten am Herzen.



Auch der Lehrerverband VBE unterstützt eine entsprechende Initiative. „Dies setzt voraus, dass die Vermittlung von Kenntnissen zur Wiederbelebung auch Bestandteil der Lehrerausbildung und entsprechender Fortbildungsprogramme wird“, sagte der VBE-Landesgeschäftsführer Hjalmar Brandt.



Auf Antrag der CDU wird sich am Nachmittag der rheinland-pfälzische Landtag mit dem Thema Wiederbelebung als Unterrichtsfach beschäftigen. Die CDU beantragt, dass Schüler ab der siebten Klasse durch speziell ausgebildete Lehrer in zwei Unterrichtsstunden pro Jahr in Reanimation unterrichtet werden.