Evangelischer Kirchenkreis Trier: Veranstaltungen am Reformationstag

Bernkastel-Kues

9.30 Uhr Festgottesdienst mit Austausch der bisherige Altarbibel gegen die neue Lutherausgabe 2017, im Anschluss Empfang im Gemeindehaus

Bitburg

Besondere Gottesdienste zum Reformationstag am 31. Oktober „Rundreise“ zu den Predigtstätten in Bitburg – Bollendorf – Kyllburg – Neuerburg – Speicher:

09.00 Musikalisch gestalteter Reformationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Bitburg mit Pfarrer Ulrich Ehinger

11.00 Reformationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Bollendorf mit Pfarrer Guido Kohlenberg – mit Filmauszügen aus dem Leben von „Katharina von Bora“

14.00 Ökumenischer Reformationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Kyllburg mit dem katholischen Chor, Pfarrer Ehinger und Pastor Bender

16.00 Ökumenisches Singen in der Krankenhauskapelle Neuerburg mit Pfarrer Kohlenberg und Pastor Pfeifer

18.00 Ökumenischer Reformationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Speicher mit Pfarrer Kohlenberg, Frau Pauly sowie Pastor Gerber

Daun

17.00 Uhr Musik und Wort zum Reformationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche auf dem Burgberg – mit dem Gemischten Chor Dockweiler (Leitung U. Betten), den TMG Singers (Leitung: Ch. Neumann), Gospel Pro (Leitung: A. Groh), dem Flötenensemble Mantei (Leitung: Ch. Neumann) sowie Anastasia Konrad (Geige). Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

Trier-Ehrang

12.00 Uhr Im Anfang war … - Offener Tag in Ehrang zum Reformationsfest am 31.10.2017 in der Ehranger Kirche und im Gemeindezentrum:

12.00 Uhr „Im Anfang war … das Gespräch“ – Mittagsgottesdienst

13.00 Uhr Mittagessen

ab 13.45 Uhr „Im Anfang war … das Entdecken“ - Verschiedene Entdeckungsreisen sind möglich, denn verschiedene Räume auch im neuen Gemeindezentrum, werden geöffnet. Was dort zu erleben ist? Unter anderem ein Reformationsparcour für Kinder, das Gemeindekino zeigt den Kurzfilm „Die Rose des Martin L.“, der in diesem Jahr gedreht wurde, die „Reformationskarte 2.0 – analog and connected“ lädt zum entdecken ein, ebenso wie die Ausstellung zu Bibelworten. In einem Raum kann der Kirchenkreis erkundet werden, das Wort Reformation darf von jedem Besucher selbst durchgepuzzelt werden und wer mag, schlägt seine Thesen an eine Tür. Zwischendurch Zeit für Gespräche und Austausch.

17.00 Uhr „Im Anfang war … der Dialog“ - ökumenischer Gottesdienst

18.15 Uhr „Im Anfang war … die Musik“ - ein musikalischer Tagesausklang

Gerolstein-Jünkerath

10.00 Uhr Ökumenischer Reformationsgottesdienst in der Erlöserkirche Gerolstein, Pfarrer Roman Hartmann und ökumenisches Team unter Mitwirkung des Singkreises

Hermeskeil-Züsch

10.30 Uhr Gottesdienst am Reformationstag in Hermeskeil



Hottenbach-Stipshausen

18.00 Uhr Zentraler Festgottesdienst zum Reformationstag in Rhaunen (für den Pfarrverbund Hottenbach-Stipshausen, Rhaunen-Hausen und Sulzbach)

Kleinich

10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche von Hirschfeld mit

Diakon Clemens Fey und Pfarrer Stefan Haastert, anschließend Festumzug mit dem Musikverein Hirschfeld-Wahlenau zur Evangelischen Kirche von Hirschfeld, wo der Gottesdienst fortgesetzt wird. Im Anschluss gibt es an der Hirschfelder Grillhütte Mittagessen und Getränke vom „Verein zur Förderung der dörflichen Kultur Hirschfeld e.V.“

15.00 Uhr Andacht am Feuerwehrhaus in Kleinich mit anschließendem Festumzug mit dem Musikverein Hochscheid zum ökumenischen Gottesdienst in der Evangelische Kirche von Kleinich mit dem Männerchor Kleinich, mit Pfarrer Markus Weilhammer und Pfarrer Stefan Haastert. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen von der evangelische Frauenhilfe im Ev. Gemeindehaus von Kleinich.

Konz

10.00 Uhr Ökumenischer Reformationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche zu Konz-Karthaus mit Pfarrer Georg Dehn, Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Konz, und Pfarrer Christoph Urban von der Evangelischen Kirchengemeinde Konz.

Mülheim

10 Uhr Evangelische Kirche Mülheim - Festgottesdienst „500 Jahre Reformation” mit Orgel, Trompete und Kirchenchor sowie 25jährigem Dienstjubiläum von Pfarrer Thomas Berke, anschließend Empfang im Gemeindesaal, Hauptstr. 10, 54486 Mülheim

Prüm

14 Tage lang vom 16. bis 30. Oktober, immer nachmittags: Live Escape Room "Luther", Luthers Entführung, rettet Luther. Jugendliche und Erwachsene haben die Möglichkeit in Teams zwischen 3 und 8 Personen den Ausgang aus der verzwickten Lage zu finden.

Gemeindefest am 31. Oktober:

Gottesdienst um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche Prüm

Luther-Kurzfilme (gedreht von Jugendlichen aus der Gemeinde)

Life-Escape-Room („Luthers Entführung“ – 1 Raum, 1 Team, 1 Aufgabe, 1 Stunde)

Kreative Stationen zum Mitmachen

Basar (Handgemachtes)

Best-of-Reformationstag 2016 („Die ungehaltenen Reden der Katharina von Bora“, „Weggefährten Luthers“)

Essen wie zu Luthers Zeiten

Saarburg

10.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationsfest in der Evangelischen Kirche Saarburg

Schauren-Kempfeld-Bruchweiler

10 Uhr Reformationsgottesdienst mit Abendmahl in der Evangelischen Kirche in Bruchweiler

Thalfang-Morbach

10.30 Uhr Reformationsgottesdienst in Thalfang, Thema: „Frauen in der Reformation“ mit Pfarrerin Elke Füllmann-Ostertag

17 Uhr Konzert zum Reformationstag mit dem Kirchenchor der Gemeinde in Thalfang

20 Uhr Musikalische Nacht in der Evangelischen Kirche in Morbach

Trier

„Gott neu vertrauen“ - Fest der Evangelischen Kirchengemeinde Trier zum 500. Jahrestag der Reformation

11.00 Uhr Festgottesdienst in der Evangelische Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika

ca. 12.30 Uhr Einweihung des Martin-Luther-Platzes - Unterer Konstantinplatz / Martin-Luther-Platz

13.30 -16.45 Uhr Offenes Kinderprogramm - Kita Wichernhaus

13.30-16-45 Uhr Bible Art Journaling - Apsis der BasilikaGottes Wort ist bunt: Gestalten Sie biblische Texten mit der ganzen Palette an Kreativität!

13.30-16.45 Uhr Dunkelcafé - Weinkeller unter der Basilika - ein Angebot der Evangelischen Jugend – aber nicht nur für Jugendliche.

13.30-15.00 Uhr KinderKirche - Kita Wichernhaus

13:30-14:30 Uhr: Reformatorische Gedanken gestern und heute 1 - Caspar-Olevian-Saal - Die 95 Thesen Martin Luthers: Szenisches, Thetisches, Fragendes und Informatives von und mit Pfarrerin Wiebke Dankowski und Pfarrer Dr. Herbert Lindenlauf.

13.30-14.30 Uhr Gott neu vertrauen – Ein Blick in die eigene Geschichte - Jesuitenkirche – Eine kleine spirituell-biographische Reise mit Alexandra Lossjew und Pfarrer Matthias Ratz.

13.30-14.30 Uhr Forum Ökumene - Rokoko-Saal im Kurfürstlichen Palais - Wo stehen wir - wohin gehen wir? Impulse von Vertretern aus der Ökumene eröffnen eine Diskussionsrunde.

13.30-15.30 Uhr Hier singe ich - ich kann nicht anders! - Pfarrsaal der Liebfrauenkirche Entdecken Sie mit KMD Martin Bambauer neue Lieder, die im und für das Reformationsjubiläumsjahr entstanden sind, darunter zwei Liedvertonungen des Reformationsmottos "Vergnügt-erlöst-befreit".

15.30-16.30 Uhr Reformatorische Gedanken gestern und heute 2 - Caspar-Olevian-Saal Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“: Was Luther mit Freiheit meinte, was wir unter Freiheit verstehen und warum beides nicht unbedingt dasselbe ist. Ein Kontrastprogramm von und mit Pfarrerin Wiebke Dankowski und Pfarrer Dr. Herbert Lindenlauf.

15.30-16.30 Uhr 500 Jahre Reformation – und jetzt? Evangelische Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika - Workshop zu der Frage: Wo braucht die Evangelische Kirche heute Aufbrüche oder Neubesinnungen?

15.30 -16.30 Uhr: Am Rande des Wahnsinns – eine Hommage an Hanns-Dieter Hüsch und Herrn Hagenbuch - Rokoko-Saal im Kurfürstlichen Palais: „Vergnügt – Erlöst – Befreit“, das Motto des Reformationsjahres ist einem modernen Psalm von Hanns-Dieter Hüsch entnommen. Johannes Metzdorf (Text) und Sonja Lehrke (Cello) bieten eine musikalisch-literarische Hommage an den Kabarettisten.

17.00 Uhr Evensong - Evangelische Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika - Im Mittelpunkt steht die Kantate "Ich bin vergnügt, erlöst, befreit" für Chor und Band von Matthias Nagel. Die Ausführenden sind der Caspar-Olevian-Chor und eine Combo unter der Leitung von KMD Martin Bambauer.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Ein Zelt auf dem Martin-Luther-Platz ist offen für Begegnung und Austausch.

Veldenz

17 Uhr Evangelische Kirche Veldenz - Festgottesdienst „500 Jahre Reformation” mit den Bläsern des VMO Veldenz und dem Gemischten Chor Burgen sowie Verabschiedung von Gemeindesekretärin Christel Eisel nach 41 Dienstjahren, anschließend Empfang im Römerkeller Veldenz gegenüber der Kirche.

Wirschweiler-Allenbach-Sensweiler

Wittlich

17 Uhr Reformationsgottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche in Wittlich, anschließend gegen 18.30 Uhr Präsentation der neuen Gemeindekonzeption im Gemeindehaus