Familiendrama in Mettlach: 36-Jähriger soll Ehefrau und dreijährige Tochter getötet haben

Foto: dpa

(Mettlach) Ein 36-jähriger Mann aus Mettlach (Saarland) soll seine Ehefrau und Tochter getötet haben. Die Leiche des Tatverdächtigen war am Donnerstagmorgen am Baumwipfelfpad in Mettlach-Orscholz gefunden worden. Nach dem Fund seiner Leiche entdeckte die Polizei in dessen Wohnung die Leichen von Frau und Kind.