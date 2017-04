Fernreisebus-Anbieter Deutsche Touring meldet Insolvenz an - Zwei Verbindungen ab Trier betroffen

(dpa/tz) - Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit musste das Unternehmen mit derzeit 123 Mitarbeitern den Gang zum Amtsgericht antreten, wie ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalter, Miguel Grosser, am Montag mitteilte. Das 1948 gegründete Unternehmen wolle sich neu aufstellen, um auch künftig in der von einem aggressiven Preiswettbewerb gekennzeichneten Branche bestehen zu können. Der Geschäftsbetrieb soll vorerst weiterlaufen. Von der Insolvenz sind auch zwei Busverbindungen von Trier in die polnischen Städte Mikolow und Oswiecim betroffen.



Mit verschiedenen Vertrags-Busunternehmen wurde den Angaben zufolge bereits eine Einigung erzielt. "Damit ist vorerst die reibungslose Fortführung einer Vielzahl von Buslinien sichergestellt", hieß es in der Mitteilung. "Wichtig ist, dass der Ticketverkauf weiterlaufen kann und die Deutsche Touring vorerst voll handlungsfähig bleibt", erklärte Grosser. Der Fernreisebus-Anbieter aus Eschborn bei Frankfurt betreibt nach eigenen Angaben 260 Linien und Zubringerstrecken in 34 europäischen Ländern.