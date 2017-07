Ein 22-jähriger Deutscher wurde am Mittwochabend am Flughafen Hahn verhaftet.



Der Gesuchte war mit dem Flugzeug aus Italien angereist. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und brachte ihn in das Gefängnis Ottweiler.



Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Das Amtsgericht Saarbrücken hatte den Mann wegen mehrfachen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 310 Tagen verurteilt.