Festnahmen: Greenpeace-Aktivisten zünden Feuerwerk in Atomkraftwerk Cattenom (Video)

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat mitgeteilt, dass Aktivisten von ihnen heute Morgen in den Sicherheitsbereich des Kernkraftwerks Cattenom eingedrungen sind und in der Nähe eines der Abklingbecken, in denen abgebrannte Kernbrennstäbe abkühlen, ein Feuerwerk entzündet haben. Damit wollte man auf das Risiko hinweisen, das von der Anlage ausgeht, heißt es in der Mitteilung von Greenpeace Frankreich.Der Vorfall soll sich kurz nach halb sechs ereignet haben. Der Sicherheitsdienst habe das Eindringen bemerkt und die Polizei verständigt. Die Personen seien kurz darauf festgenommen worden, heißt es. Über die Zahl der Personen und deren Herkunft teilt EDF nichts mit.Die Verantwortlichen des Kraftwerks haben für elf Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. In der Einladung heißt es, dass es um die Hintergründe des Eindringens der „Militanten“ der Umweltschutzorganisation Greenpeace heute Morgen gehen soll.