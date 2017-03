Die Besitzer riefen schließlich die Feuerwehr - doch die konnte am Sonntag mit ihren Leitern in dem schwer zugänglichen Gelände zunächst wenig ausrichten. Ein Höhenretter der Feuerwehr Saarbrücken kletterte dann am Montag auf den Baum, wo das Tier bereitwillig in einen Katzenkorb stieg. „Wieder am Boden konnte die Katze „Lilli“ gesund ihrem glücklichen Besitzer übergeben werden“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.