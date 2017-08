Feuerwehr schneidet saarländische Seniorin aus Wäscheständer

Foto: Andrea Warnecke

(Neunkirchen) Die Feuerwehr in Neunkirchen hat eine Seniorin aus einem Wäscheständer befreit. Die Frau hatte sich am Dienstag mit dem Kopf in dem Gestänge verhakt, wie die Feuerwehr mitteilte.