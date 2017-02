Fröhliche Narren, närrisches Wetter - Temperaturen steigen pünktlich zum Straßenkarneval

Ungeachtet des mit heftigen Böen, Wolken und Regen im Gepäck heranziehenden Sturmtiefs Thomas haben am Donnerstag in der Region mehrere Tausend Möhnen und Narren den Beginn des Straßenkarnevals gefeiert. Ob in Trier, Wittlich, Traben-Trarbach, Bitburg, Prüm, Konz oder Hermeskeil - überall wurde bei Temperaturen um die zehn Grad geschunkelt, getanzt, gesungen und gefeiert. Bis Aschermittwoch geben jetzt vielerorts die Karnevalisten wieder den Ton an. Von größeren Zwischenfällen wurde bis zum Abend nichts bekannt. Auch das Orkantief richtete offenbar nur kleinere Schäden an.Windig bleibt es nach Angaben von TV-Wetterfrosch Dominik Jung aber auch in den kommenden Tagen. "Zwischendurch muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden", sagte der 39-jährige Meteorologe am Donnerstag bei einem Besuch in der TV-Redaktion. Dauerregen sei allerdings keiner in Sicht.An Rosenmontag wird es laut Jung voraussichtlich bewölkt sein, aber bis zum späten Nachmittag auch trocken. Bei Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad dürften die Teilnehmer und Besucher der regionalen Rosenmontagsumzüge jedenfalls auch mit etwas knapperer Kostümierung nicht frieren. Danach wird sich nach Einschätzung von TV-Wetterfrosch Dominik Jung auch nicht mehr viel ändern. Der Hochwinter sei durch, allenfalls mit einigen kleineren Schneeschauern müsse in den nächsten beiden Monaten noch gerechnet werden.Beim Gespräch in der Volksfreund-Redaktion blickte der aus der Nähe von Bad Kreuznach stammende Jung nicht nur nach vorn, sondern auch zurück. Schon als kleiner Junge sei er von extremen Wetterereignissen fasziniert gewesen, so der 39-Jährige. "Immer wenn Hochwasser war, musste mein Vater mich hinfahren. Ich fand das toll, wenn es irgendwo stark geregnet hatte und der Fluss über die Ufer getreten ist, die Anwohner weniger", sagte Jung im Volksfreund-Gespräch. Er wurde schließlich Meteorologe statt Lehrer für Mathe und Physik, ist mittlerweile einer der bundesweit gefragtesten Wetterfrösche.Und einer, den der Beruf selbst im Urlaub nicht loslässt, wie Dominik Jung einräumt: "Ich lag schon mal in Ägypten am Strand und habe ein Radiointerview gegeben." Mit der fünften Jahreszeit hat er allerdings nicht viel am Hut, auch wenn Jung in der Nähe der rheinland-pfälzischen Fastnachtshochburg wohnt. Mehr als ein Besuch des Mainzer Rosenmontagsumzugs sei an den tollen Tagen nicht drin.Der TV-Meteorologe verrät, warum er auch im Urlaub Prognosen abgibt und der Mai kein Wonnemonat wird