(sas) Besonders auffällig: Schon die Winterarbeitslosigkeit verharrte „auf einem bemerkenswert niedrigen Niveau“, wie der Trierer Arbeitsagenturchef Heribert Wilhelmi sagt. So hätten die Firmen vergleichsweise wenige Menschen entlassen. So ist die Beschäftigung generell hoch, sie nimmt überdies derzeit noch zu. Viele Unternehmen wollen neue Beschäftigte einstellen, derzeit gibt es in der Region rund 4500 offene Stellen. Gute Chancen haben Jobsuchende derzeit in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe, in der Gastronomie und im Handel.