Geisterfahrer verursacht schweren Unfall auf A1 - Fünf Verletzte

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/Archiv Foto: dpa

(Euskirchen) Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 1 bei Mechernich in der Eifel einen schweren Autounfall mit fünf Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei Köln fuhr ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer am Donnerstagabend mit seinem Lastwagen an der Anschlussstelle Euskirchen/ Wißkirchen in die falsche Richtung auf.