Geld bezahlen für Bares: Immer mehr Banken verlangen Gebühren für Abhebungen am Schalter

Schnell mal noch zu seiner Bank rein, am Geldautomaten 50 Euro gezogen. Kostet ja nichts, denken viele. Doch dann beim Blick auf den Kontoauszug die Überraschung: Die eigene Bank knöpft einem fürs Geldabheben Gebühren ab. Immer mehr Banken und Sparkassen lassen sich den Dienst am Kunden bezahlen. „Die Zeit der gebührenfreien Konten ist bald vorbei“, sagt Sylvia Beckerle, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.



Auch in der Region gibt es Geldinstitute, die Gebühren verlangen. Etwa die Volksbank RheinAhrEifel, die auch Filialen im Vulkaneifelkreis hat. Zwar sind Abhebungen am Geldautomaten für die eigenen Kunden derzeit noch kostenlos. „Für Auszahlungen am Schalter müssen unsere Kunden – je nach Kontomodell – eine Gebühr zahlen“, sagt Elmar Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Bank. Kunden, die ihre Bankgeschäfte in der Regel online erledigen, müssen laut Schmitz zwei Euro pro Auszahlung am Schalter zahlen. Bei anderen Kontomodellen sei diese Leistung in den monatlichen Gebühren enthalten. Gebühren würden immer dann fällig, wenn die Mitarbeiter am Schalter Leistungen „manuell erbringen“, wenn Kunden also Überweisungen und Schecks einreichen.



Auch bei der Volksbank Hunsrück-Mosel müssen Online-Kunden Gebühren fürs Abheben am Schalter zahlen, 99 Cent werden dann laut Banksprecherin Danja Reiter fällig. Bei der Volksbank Trier müssen diese Kunden drei Euro dafür bezahlen, wenn sie sich Geld bar am Schalter auszahlen lassen. Aber auch Kunden mit einem anderen Kontomodell müssen, laut Unternehmenssprecherin Anna Holkenbrink, fürs Geldabheben bei der Volksbank Trier bezahlen, 80 Cent am Schalter, 40 Cent am Automaten. Für sogenannte Premium-Kunden, die im Monat 9,90 Euro Kontoführungsgebühr zahlen, bleibe das Geldabheben weiter kostenlos, so Holkenbrink. Bei der Volksbank Eifel haben, laut deren Sprecher Rudi Rinnen, Kunden des Standard-Kontomodells je fünf Abhebungen am Schalter und am Automaten frei, danach werden 45 Cent je Auszahlung fällig.



Die verschiedenen Kontomodelle der Geldinstitute machten es den Kunden schwer, nachzuvollziehen, wann welche Gebühren fällig würden, sagt Verbraucherschützerin Beckerle. Zwar seien die Banken verpflichtet, auf Änderungen der Geschäftsbedingungen hinzuweisen. Doch nicht immer würden die Kunden explizit auf die Höhe der Gebühren hingewiesen. Die finden sich dann in den Preisaushängen in den Filialen oder aber auf den Internetseiten der Banken, wo sie zumeist nur schwierig zu entdecken sind.



Die Sparkassen in der Region teilen übereinstimmend mit, dass ihre Privatkunden die Geldautomaten kostenlos nutzen können. Eine Änderung dieser Vorgehensweise sei derzeit nicht geplant, heißt es. Bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm müssen Kunden je nach Kontomodell allerdings Gebühren für Schaltergeschäfte zahlen, und zwar laut Preisaushang zwischen 50 Cent und 2,50 Euro.

Es sei legitim, dass Banken Gebühren verlangten, sagt Beckerle. Wem die Gebühren zu hoch seien, der könne mit seiner Bank über ein anderes Kontomodell reden oder aber auch die Bank wechseln.



Bank-Service ist nicht kostenlos

„Bankdienstleistungen sind nicht kostenlos – die Verbraucher verstehen und akzeptieren das auch“, sagt der Präsident des Genossenschaftsverbandes, Michael Bockelmann.

Meinung Banken spielen mit der Kundenzufriedenheit



Die Zeit des Gratis-Services ist vorbei. Banken und Sparkassen fahren auch in der Region weiterhin ordentliche Gewinne ein. Doch die Erlöse gehen zurück. Die nierigen Zinsen verhageln die Bilanzen. Die Geldinstitute verdienen weniger an Krediten. Die Folgen davon bekommen die Kunden zu spüren. Banken müssen sparen. Sie fusionieren, Filialen werden geschlossen, und das personalintensivere und teure Geschäft mit dem Bargeld wird eingeschränkt. Kunden werden zunehmend dazu bewegt, ihre Geldgeschäfte online zu tätigen. Das spart bei den Banken Kosten. Als Belohnung müssen die Online-Kunden weniger fürs Konto bezahlen. Dafür werden sie aber zum Teil ordentlich zur Kasse gebeten, wenn sie Geld abheben oder Überweisungen abgeben. Wer diese Gebühren sparen will, der kann sich den Rundum-Service erkaufen mit einem teuren Premium-Konto.



Mit den verschiedenen, oft fantasiereich benamten Kontomodellen verschleiern viele Banken ihre Gebührenpolitik. Für Kunden wird es immer schwieriger, die jeweiligen Vor- und Nachteile zu vergleichen. Zumal viele Banken auch nur unzureichend informieren. Sie lassen ihre Kontoinhaber bewusst im Unklaren. Wer sich bei Banken und Sparkassen über Preise und Gebühren informieren will, muss entweder auf die Preisaushänge in den Filialen schauen oder sich mühsam auf den Internetseiten der Geldinstitute durchklicken. Das ist wenig transparent und hat nichts mit Kundenfreundlichkeit zu tun. Viele bemerken die zusätzlichen Kosten erst beim Blick auf den Kontoauszug. Die Geldinstitute spielen mit der Zufriedenheit ihrer Kunden und laufen Gefahr, dass sie zur Konkurrenz wechseln.

Dabei zeigen vermutlich viele Bankkunden durchaus ein gewisses Verständnis dafür, dass es in Zeiten von Nullzinsen Gratiskonten und kostenlosen Service nicht mehr in dem Maße geben kann. Daher sollten die Geldinstitute den Mut zu mehr Transparenz haben. Denn in der heutigen Zeit ist es längst nicht mehr selbstverständlich, dass jemand ein Leben lang bei der gleichen Bank bleibt. Ein Kontowechsel ist seit Herbst deutlich einfacher geworden.



