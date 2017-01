Gewerkschaft Verdi kritisiert Sonderrolle der Kirchen bei den 60. Bitburger Gesprächen

Mitarbeiter von kirchlichen Einrichtungen dürfen beispielsweise nicht streiken und haben besondere Loyalitätspflichten. Verdi war in der Vergangenheit bereits mit dem Versuch gescheitert, das Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen per Verfassungsbeschwerde durchzusetzen.



Uta Losem vom Kommissariat der deutschen Bischöfe wies die Verdi-Kritik zurück. Die Kirche sei eben kein Arbeitgeber wie jeder andere. Die sozialen Einrichtungen seien nicht geschaffen worden, um die Kirche reich zu machen, sondern kümmerten sich um Kranke, Benachteiligte und sozial Schwache, sagte Losem. Sie räumte allerdings ein, dass die religiöse Dimension in den Einrichtungen erkennbar sein müsse.



Bei den Bitburger Gesprächen ging es am Freitag um die kirchlichen Selbstbestimmungsrechte beim Arbeitsrecht. Die Kirchen sind nach dem öffentlichen Dienst bundesweit der zweitgrößte Arbeitgeber. In der Region Trier sind mehrere Tausend Menschen in kirchlichen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen beschäftigt. Der CDU-Politiker Lammert sprach über das Verhältnis von Staat und Religion in einer sich wandelnden Gesellschaft.