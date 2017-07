(wie) „Derzeit sind keine Nachfragen mehr offen. Wir gehen davon aus, dass die EU-KOM zeitnah entscheiden wird und hoffen, dass die Entscheidung im Sinne des Flughafens und der Region ausfallen wird“, sagte Ministeriumsprecher Joachim Winkler auf Anfrage von volksfreund.de.



Die rheinland-pfälzischen Anteile am Flughafen Hahn waren im März an die chinesische HNA verkauft worden. Der Kaufvertrag wird jedoch erst gültig, wenn die EU-Kommission zugestimmt hat, dass das Land bis 2024 dem neuen Hahn-Besitzer bis zu 70 Millionen Euro an Beihilfen gewähren darf.



Wann die Zustimmung aus Brüssel kommen wird, ist aber noch unklar.