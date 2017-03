Granatenteile und Schusswaffen im Gepäck - Länderübergreifende Kontrollaktion der Polizei gegen Einbrecherbanden

Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, seien von Donnerstag bis Samstag vergangener Woche 400 Polizeibeamte im Land im Einsatz gewesen. Fast 1300 Personen und mehr als 900 Fahrzeuge seien überprüft worden. Dabei seien sogar Granatenteilen und drei scharfen Schusswaffen inklusive Munition sichergestellt worden. Auch wegen anderer Waffendelikte sowie Drogendelikten und Verkehrsverstößen wurde die Polizei tätig.



Im Land waren alle fünf Polizeipräsidien beteiligt, die meist mobilen Kontrollen betrafen unter anderem bekannte An- und Abfahrtsrouten von kriminellen Banden an den Bundesstraßen und den Autobahnen. Unterstützt wurden die Polizeipräsidien durch Beamte der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei.



"Fluchtrouten enden nicht an Grenzen. Durch die länderübergreifende Kooperation gelingt es uns, Täter auch jenseits von Landesgrenzen festzusetzen", lobt Innenminister Roger Lewentz die länderübergreifende Kontrollaktion.



Während der Kontrollaktion wurden in allen vier Bundesländern über 9000 Fahrzeuge und knapp 15000 Personen kontrolliert. Es kam zu insgesamt 32 Festnahmen. red