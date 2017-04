Großeinsatz gegen Feuer auf Ex-Truppenübungsplatz «Wahner Heide»

(dpa/lnw) - Ein Waldbrand auf dem früheren Truppenübungsplatz «Wahner Heide» unweit des Flughafens Köln/Bonn hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das am Mittwochmittag von einem Piloten entdeckte und gemeldete Feuer war am Abend noch nicht unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises sagte. Etwa 150 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreisgebiet waren demnach vor Ort geeilt. Auch die Feuerwehr des Flughafens ist laut Airport für den Einsatz angefordert worden.



Im Flugverkehr des Airports Köln/Bonn gab es nach Auskunft des Airports-Sprechers aber keine Einschränkungen. «Die Windrichtung ist günstig», sagte er. Vom Außenzaun des Flughafens sei das betroffene Areal schätzungsweise 400 Meter entfernt, die zentralen Einrichtungen des Flughafens liegen demnach kilometerweit davon weg.



Der Feuerwehreinsatz findet unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt: Da der Truppenübungsplatz an einigen Stellen munitionsbelastet sei, könnten die Einsatzkräfte das Areal teilweise nicht betreten. Wasserwerfer mit großer Reichweite kamen zum Einsatz. Zur Größe des brennenden Gebietes variierten die Angaben nach Aussagen der Feuerwehrleitstelle des Kreises zwischen zehn und 30 Hektar.



Anzeichen für eine Brandstiftung gebe es derzeit nicht, teilte die Polizei mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch Unachtsamkeit ausgebrochen sei. Die Kriminalpolizei ermittelt.