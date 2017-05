Grüne wählen neue Landesvorsitzende (Update)

(wie) Die bisherige Parteichefin Katharina Binz ist seit April in die Grüne-Landtagsfraktion nachgerückt. Da die Grünen weiter Amt und Mandat trennen, muss eine Nachfolgerin für sie an der Parteispitze gewählt werden. Einzige Kandidatin ist die 50-jährige Jutta Paulus aus Neustadt in der Pfalz. Sie soll zusammen mit Josef Winkler, der im Dezember zum Vorsitzenden gewählt worden ist, die Partei führen. Ihre Wahl ist für den Nachmittag vorgesehen. Derzeit diskutieren die rund 200 Delegierte in der Lahnsteiner Stadthalle über den Klimaschutz. Laut Umweltministerin Ulrike Höfken erzeugen erneuerbare Energien rund 47 Prozent des Stroms im Land. Umweltstaatssekretär Thomas Griese spricht von einem Rekordzuwachs an neuen Windrädern. Die designierte neue Parteichefin weist die Forderung der CDU nach Subventionen für Dieselautos als absurd zurück.Parteichef Josef Winkler machte den Delegierten Mut für die anstehende Bundestagswahl. "Es braucht Grüne in der nächsten Bundesregierung", sagte er zu Beginn seiner gut 20-minütigen Rede. In Rheinland-Pfalz zeige sich, dass die Grünen "den Unterschied" in der Regierung ausmachten. Winkler kritisierte SPD und Union für ihre abblendende Haltung bei der Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Ehen. Winkler nannte das einen Skandal. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik der Grünen und Konsequenzen aus den Wahlschlappen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen war in Winklers Rede nicht zu vernehmen.Der Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner kritisierte deutlich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Die Ministerin mache nicht ihren Job. Es könne nicht sein, dass sie jahrelang nichts von rechtsextremen Umtrieben in der Bundeswehr mitbekommen habe. "Wie kann es sein, dass ein mutmaßlicher rechtsextremer Soldat jahrelang Dienst in der Bundeswehr tun kann?" fragte Lindner.Bis zur Bundestagswahl sei es noch ein Dauerlauf für die Grünen. Trotzdem stünden die Chancen nicht schlecht, dass die Partei am 24. September drittstärkste Partei werden könnten. Deutliche Kritik übte der Parlamentarier an der FDP, sie sei frei von Inhalten.