Innenausschuss billigt verschärfte Windkraft-Regeln des Landes

Das Kabinett muss den neuen Regeln, die in der Fortentwicklung des Landesentwicklungsplans festgehalten werden, am Dienstag (4. Juli) noch zustimmen. Dem dürfte nichts mehr im Weg stehen, wie bereits vom TV berichtet. Die Ampelfraktionen aus SPD, FDP und Grünen haben die Pläne des Innenministeriums mehrheitlich gebilligt. Diese verschärfen den Ausbau von Windrädern im Land. Der Abstand zu Wohnsiedlungen soll künftig 1000 statt 800 Meter betragen, Kernzonen von Naturparks sind tabu. In der Region Trier führten die Regeln zu heftigen Protesten kommunaler Bürgermeister, wie in der Verbandsgemeinde Südeifel. Dort moniert Moritz Petry, dass die Gemeinde über Jahre hinweg neue Anlagen nach den alten Regeln geplant habe. Auch im Kreis Trier-Saarburg gibt es Kommunen, die sich noch Hoffnungen machten, dass das Land nicht auf der strengeren Linie beharrt.



Auch CDU-Fraktionsmitglied Michael Wäschenbach begrüßte die Regeln in Mainz. Die größeren Abstände seien ein Erfolg für Bürgerinitiativen. Er sagte, die CDU hätte sich noch höhere Abstände gewünscht. Wäschenbach lästerte, es sei gut, dass der Landesentwicklungsplan unter Federführung des Innenministeriums entstanden sei und nicht im Umweltministerium. Dieses stand den neuen Regeln nach TV-Informationen kritisch gegenüber, anders als der Koalitionspartner FDP, der eine striktere Eindämmung gefordert hatte. AfD-Chef Uwe Junge beklagte auch, warum die Ampelregierung nicht der Forderung etlicher Stellungnahmen gefolgt sei, die Abstände zu erhöhen. Nordrhein-Westfalen will unter der neuen schwarz-gelben Koalition einen Abstand von 1500 Meter prüfen. Das rheinland-pfälzische Innenministerium zeigt sich da skeptisch. Eine solche Ausweitung könne gesetzlich den Vorwurf der Verhinderungsplanung nach sich ziehen, hieß es in Mainz.



Offen ist, ob die Wind-Lobby und Gemeinden gegen den neuen Landesentwicklungsplan klagen. Dies dürfte sich erst zeigen, wenn der neue Plan rechtlich vom Kabinett endgültig beschlossen ist.