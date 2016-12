Internet: Seit dem Anschlag fluten Hasskommentare die sozialen Medien  Experten warnen vor den Folgen

Mehr zum Thema

Angewidert wendet sich mancher derzeit von Facebook ab, wo Hass die Kommentarzeilen flutet, seit ein Terrorist einen Lastwagen als Waffe benutzte, um friedlich feiernde Menschen in Berlin kaltblütig zu verletzen und zu töten . Hass auf Flüchtlinge, Hass auf Politiker, Hass auf Andersdenkende. „Das ganze Pack an die Wand und jeder darf auf sie schießen. Man trifft garantiert den Richtigen.“ Einträge wie dieser, der unter einem Volksfreund-Artikel über den Berliner Anschlag gepostet (und umgehend gelöscht) wurde, sind symptomatisch.Es sei nicht zu ertragen, wie der Hass sich steigere, sagt Kabarettist Christoph Sieber, der sich diese Woche mit einer Videobotschaft aus Facebook verabschiedete , einem Netzwerk, das er als „Speibecken der Nation“ bezeichnet. „Wie konnte es soweit kommen, dass der Hass erfolgreicher ist als die Liebe“, fragt er. „Wieso lassen wir das zu?“ Er sehne sich nach der Zeit zurück, in der Katzenvideos gepostet wurden. In der die Demokratie nicht infrage gestellt wurde.Für Deutschland ist dies der erste große islamistische Terroranschlag. Vergleiche sind daher schwer zu ziehen. Doch findet Hans-Jürgen Bucher, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Trier, es bemerkenswert, wie international die Reaktionen sind. Nicht nur die deutsche Rechte – „die ganze rechtspopulistische Bewegung in Europa springt darauf an“, sagt Bucher: Das seien Merkels Tote, heißt es aus der AfD. Merkel habe Blut an den Händen, sagt der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders. „Sie hassen und töten uns. Niemand schützt uns. Unsere Führer betrügen uns. Wir brauchen eine politische Revolution.“Verallgemeinerungen, Schuldzuweisungen und ausländerfeindliche Hass-Kommentare begleiten die Berichterstattung seit Beginn der Flüchtlingskrise. Und 2016, das mit der Silvesternacht von Köln startete, konnte man selbst über Hochwasser oder Neubaugebiete schreiben und sicher sein, fremdenfeindliche Kommentare zu ernten.„Ein Großteil der Stammtisch-Debatten findet nun im Internet statt“, sagt Thomas Zeller, Leiter der Onlineredaktion des Trierischen Volksfreunds – und im Netz könne man viel mehr Menschen erreichen. Gefühlt habe die Zahl der Hasskommentare in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gefühlt, weil es noch keine wissenschaftliche Untersuchung dieses Trends gibt. Zudem sei auf redaktionellen Websites und Plattformen wie Facebook eine unterschiedliche Entwicklung zu erkennen. Während die meisten Redaktionen auf ihren Online-Angeboten eine vernünftige Debatten-Kultur hätten etablieren können, herrsche auf Facebook Wildwuchs, sagt Zeller.„Ich glaube, dass es einen Verstärkereffekt gibt“, meint wiederum Bucher. Wenn jemand, der sich so undifferenziert äußere wie Donald Trump, Präsident in den USA werden könne , dann diene dies anderen als Vorbild, um ebenso frei von jeder Faktenkenntnis Behauptungen und Beleidigungen in die Welt setzen.Bucher zufolge gibt es zwei Faktoren, die dazu beitragen. Der erste: „Immer, wenn Menschen sich gesichtslos begegnen, neigen sie zu deutlich extremeren Äußerungen, als wenn sie jemandem gegenüberstehen oder mit jemandem telefonieren“. Studien haben gezeigt: Psychische Gewalt wird extremer, wenn das Leid der Betroffenen nicht spürbar ist.Zum anderen bewegten sich viele Menschen in einer Filterblase. Das heißt: Sie umgeben sich online mit Gleichdenkenden. Sie schaffen sich das kommunikative Umfeld, das ihre eigene Auffassung bestätigt. Und wenn sie nicht mit Widerspruch rechnen müssen, neigen sie zu extremeren Äußerungen. Hasskommentare seien eine Folge von Filterblasen, aber gleichzeitig deren stabilisierendes Element. Als Beispiel nennt Bucher die Facebookseite der AfD. Zwischen Tausenden Kommentaren, die in die gleiche Richtung gehen, finde sich auch Widerspruch. Dieser werde attackiert oder ignoriert. Er sei aber nie einflussreich genug, um echte Diskussionen auszulösen. Gegenpositionen spielten keine Rolle. Verstärkend komme hinzu, dass Facebook seinen Nutzern vor allem das präsentiere, was ihrer Einstellung entspricht.Das soziale Netz sei ein riesiger Meinungsbasar, sagt Zeller. „Die Nutzer konkurrieren um das äußerst knappe Gut Aufmerksamkeit.“ Auch mit radikalen Äußerungen. Auf Facebook könne es ohne Moderation vorkommen, dass Nutzer andere Positionen niederbrüllen. Minderheiten versuchten so, die Meinungsführerschaft zu übernehmen. „Allerdings vergessen viele, dass sie identifizierbar sind und dass das Strafrecht gilt“, sagt Zeller.Ja. Das Bundeskriminalamt (BKA) geht gegen den stark zunehmenden Verbalradikalismus vor und ruft Bürger auf, Anzeige zu erstatten. Die Fallzahlen rechts motivierter Hasskriminalität im Internet seien stark gestiegen, sagte BKA-Präsident Holger Münch im Sommer 2016 nach einer Razzia gegen Verfasser solcher Postings. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte seien oft das Ergebnis einer Radikalisierung, die im Netz beginne. Deshalb müsse man der Verrohung der Sprache Einhalt gebieten.Hasskommentare sind aggressiv und verletzend und sie verfolgen das Ziel, Menschengruppen zu erniedrigen. Die Feindbilder sind altbekannt: Juden, Muslime, Linke, Feministinnen, Schwarze, Homosexuelle und im Jahr 2016 vor allem – Flüchtlinge.Es werden Gegensätze aufgebaut „Wir“ und „Die“, es wird verallgemeinert („alle Flüchtlinge …“), die Betroffenen werden entmenschlicht und mit Insekten oder Tieren gleichgesetzt, es wird dämonisiert und es werden Handlungszwänge aufgebaut: „Wenn wir uns weiter so von denen auf der Nase rumtanzen lassen, werden wir alle sterben.“Bucher zufolge spielen Schlüsselwörter eine Rolle. Nach der Kölner Silvesternacht entwickelte sich der zuvor neutrale Begriff „nordafrikanische Männer“ online rasend schnell zu einer Art Schimpfwort. Weitere Wörter, die in den Kommentarspalten aktuell immer wieder auftauchen sind „Pack“, „Brut“, „Parasiten“ „Gutmenschen“, „Volksverräter“, da gibt es auch die „Stasi-Merkel“, „Regierungskaninchen“, „Politverbrecher“ und natürlich die „Lügenpresse“.Viele Kommentare seien mithilfe von Zweideutigkeiten, Metaphern oder Ironie so formuliert, dass sie sich dementieren lassen, sagt Bucher. Ein Beispiel: „Man sollte die Alte (Angela Merkel) mal über die Hochhauskante schubsen“. Ein Aufruf zum Mord? Nein, könnte der Kommentator sagen. Das sei ja bloß eine Metapher.Neu sei all das nicht, sagt Johannes Baldauf, der sich bei der Amadeo Antonio Stiftung seit 2008 mit dem Thema befasst. Das ist eine vom Familienministerium geförderte Stiftung, die sich für demokratische Kultur einsetzt. „Hate Speech“ oder Hassreden seien bloß die digitale Variante gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Eine neue Form, in der Rassismus, Sexismus, Antisemitismus oder Homophobie sichtbar werden.Auch Bucher betont, dass es solche Kommentare immer schon gegeben habe. „Am Stammtisch waren die Argumente sicher nicht filigraner“, sagt er. Nur habe der Stammtisch nun ein Publikum und bleibe als öffentliches, abgespeichertes Element für die Massen verfügbar.Fremdenfeindliche Posts sind seit Beginn der Flüchtlingskrise besonders häufig zu lesen. „Rechtsextreme nutzen das Internet bereits seit seinen Anfängen. Und die Saat geht langsam auf“, sagt Baldauf. Die Ideologie der Rechten sei im Mainstream angekommen.Den Scherbenhaufen gebe es schon lange. „Aber wir fangen jetzt erst an hinzuschauen. Das ist das Problem“, sagt Baldauf. Mit schuld an dieser Situation sei, dass das Bildungsbürgertum es wegen seiner Technikskepsis versäumt habe, das Internet zu erobern. Gleiches gelte für Politik und Presse. Man habe das Feld den Rechten überlassen.„Wir reden zu viel über Facebook und zu wenig über Rassismus“. Kein Gesetz werde das Problem lösen, weil es um Menschen gehe, sagt Baldauf. Und zwar vor allem um mittelalte weiße Männer, die mit politischer Bildung schwer erreichbar seien.Die für Demokratie eintretende Amadeo Antonio Stiftung warnt vor den Folgen der Hassreden. Sie seien das „motivierte Hintergrundrauschen zum gelebten Gewaltexzess“, heißt es in einer Broschüre zum Thema Hate Speech. Die Aussage „Es sind doch nur Worte“ verharmlose, denn sie leugne die Verbindung zu Übergriffen und Ermordungen an Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Sprache bereite Handeln vor. Deswegen sei Sprache auch selbst Handeln.Ebenfalls in der Broschüre wird die Psychologin Dorothee Scholz zitiert. Sie betont, es sei sogar auf neuronaler Ebene nachzuweisen, wenn jemand einer Gruppe sprachlich die Menschlichkeit aberkenne. Informationen über diese Menschen würden dann in Regionen des Gehirns verarbeitet, die für Gegenstände zuständig sind. Gewalt auszuüben sei so einfacher. Über Sprache werde zudem ein Klima geschaffen, in dem Gewaltausübung gesellschaftlich akzeptierter sei.Der Psychologin Dorothee Scholz zufolge sind die emotionalen Reaktionen auf einen Shit-storm nicht von denen einer Vergewaltigung oder eines Überfalls zu unterscheiden: Hilflosigkeit, Angst, Scham und ein „toxisches Gefühl der Ohnmacht“ begleiteten das Opfer. Erkrankungen, psychische Störungen und selbst eine Veränderung der Persönlichkeit könnten Folgen sein.„Ich wünsche mir, dass das Bürgertum, die Politik und die Presse netzaffiner werden“, sagt Baldauf. Man dürfe das Internet nicht behandeln wie ein rohes Ei. Man müsse es leben. Man müsse dafür sorgen, dass die schweigende zur sichtbaren Mehrheit werde, um die vermeintliche Dominanz der Hasserfüllten zu durchbrechen. Um zu zeigen: Da ist gar keine Übermacht. Baldauf rät, Widerspruch zu leisten, die Interpretation nicht den Lauteren zu überlassen und für die eigenen Werte einzustehen. „Es gibt einen großen Rechtsruck. Es ist relevant, dass jeder Einzelne sich deutlich positioniert“, sagt Baldauf.Bucher sagt zwar, man müsse nicht jedem Hasskommentar widersprechen. Doch auch er findet es wichtig, Flagge zu zeigen.Der Kabarettist Christoph Sieber hingegen tritt den Rückzug an. „Die Leute behaupten, dass sie ihr Sicherheitsgefühl und ihre Heimat verloren hätten. Dabei haben sie nur eines verloren: ihren Anstand“, sagt er in seiner vorerst letzten Videobotschaft auf Facebook. Und er fragt sich, wie es so weit kommen konnte, dass er plötzlich propagiere, was seine Eltern ihm beibrachten: „Sei nett, sei freundlich und hilf der Oma über die Straße“.Auf volksfreund.de und der Facebookseite von volksfreund.de gibt es klare Regeln. Die Redaktion behält sich vor, beleidigende, menschenverachtende oder fremdenfeindliche Äußerungen zu entfernen, ebenso wie Aufrufe zur Gewalt. Verstöße würden geahndet, im schlimmsten Fall würden der Nutzer gesperrt und rechtswidrige Kommentare der Staatsanwaltschaft übergeben, sagt Onlinechef Thomas Zeller. „Wir überwachen regelmäßig die Kommentare und stellen uns der Diskussion. Wir müssen nicht jede Position teilen. Solange sie von dem Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt wird, bleibt sie stehen“, betont Zeller. Bei eindeutig rechtswidrigen Äußerungen mache volksfreund.de auf jeden Fall vom Löschrecht Gebrauch. Mos