Justiz-Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz beklagen eklatante Personallücke

Justiz-Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz prangern die Arbeitsbedingungen im Land an. In Mainz sprachen sie von einer ständigen personellen Unterdeckung von 20 Prozent, die sie im Strafvollzug, den Amtsgerichten, Gerichtsvollziehern und der Rechtspflege ausgleichen müssen. Rolf Spurzem von der Deutschen Justizgewerkschaft geht davon aus, dass die Lücke auf bis zu 30 Prozent in den kommenden Jahren steigen wird. Die Gründe für die Unterdeckung seien vielschichtig: Das Land plane genau so viel Personal ein, wie gebraucht werde, berücksichtige aber nicht Krankheitsfälle, Schwangerschaften oder Job-Abbrüche. Die Bezahlung sei in anderen Bundesländern deutlich besser, was Auszubildende vermehrt aus Rheinland-Pfalz fortlocke.



Winfried Conrad vom Bund der Strafvollzugsbeamten warnt davor, dass sich die dünne Personaldecke auf die Arbeit und Gesundheit der Bediensteten auswirke. Strafgefangene könnten schlechter betreut werden, "in Zeiten, in denen wir mit Islamismus und Terror neue Herausforderungen haben". Die Arbeitsunfähigkeit bei Strafvollzugsbeamten liege im landesweiten Durchschnitt bei zehn Prozent. Die Gewerkschaften pochen darauf, dass das Land Mittel bereit stellt, um Nachwuchs zu gewinnen. Auch die Aufstockung der Bezüge, um Anreize zu schaffen, verlangen die Gewerkschaften.



Ausführlicher Bericht folgt.