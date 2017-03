Kaster sieht Abschneiden der Saarland-CDU als Ansporn

"Das gute Abschneiden der saarländischen CDU muss Ansporn für uns sein", sagte Kaster am Freitagabend auf dem CDU-Bezirksparteitag in Trier. Der 59-jährige Politiker hat auf eine neuerliche Kandidatur für den Bundestag verzichtet. An Kasters Stelle kandidiert der Pellinger Andreas Steier im Wahlkreis Trier. Kaster sagte, die Region Trier habe von der guten Politik unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel profitiert. Gerade am heutigen Freitag falle ihm dies besonders leicht, sagte Der Parlamentarische Geschäftsführer unter Verweis auf die Übergabe von Förderbescheiden für den Breitbandausbau im Bundesverkehrsministerium. Dass die besonders in den Grenzregionen scharf kritisierte Maut heute den Bundesrat passierte, erwähnte Kaster mit keinem Wort. Der CDU-Politiker verwies statt dessen darauf, dass sich im Bundestag nur die Unionsfraktion für Landwirte und Winzer einsetze.

Im Verlauf des Abends stellt sich Bezirksvorsitzender Bernhard Henter der Wiederwahl. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Der Konzer CDU-Landtagsabgeordnete steht seit 2012 an der Spitze des Bezirksverbands.