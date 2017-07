Konstantin Wecker unterstützt Anti-Atomwaffen-Tag am Fliegerhorst Büchel

Foto: Patrick Seeger (dpa)

(Büchel) Der Liedermacher Konstantin Wecker spielt am kommenden Samstag, 15. Juli, bei einem Aktionstag gegen Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel in der Eifel.