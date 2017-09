Bei einem Vorfall in Idar-Oberstein soll Gerüchten zufolge sogar versucht worden sein, ein Kind zu entführen. Dies trifft nicht zu, erklärt die Polizei.



Lediglich in einem Fall ermittelt die Kripo Idar-Oberstein:

Besorgte Eltern hatten am Dienstag, 5. September, mitgeteilt, dass ihr Kind nach der Schule gegen 12.00 Uhr in der Pestalozzistraße, von einem fremden Mann erzählte, der es angesprochen habe.



Hinwesie an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.