Betroffen sind die Außenstellen in Bitburg und in Trier in der Luxemburger Straße. Spiegel sagte, das Land die Aufnahmeeinrichtungen bewertet. Die Standorte in Trier in der Dasbachstraße und in Hermeskeil seien danach in der Region am besten geeignet, künftige Aufnahmen zu meistern. Die Außenstellen schließen "binnen Jahresfrist", sagte Spiegel. Diese wären bei einem Erhalt mit "hohen Sanierungskosten" verbunden. Betreuungsverträge mit der Caritas laufen in Trier spätestens zum 31. Januar 2018 aus, in Bitburg spätestens zum 31. März 2018.