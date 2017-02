Liebe – Die TV-Multimediareportage

Foto: Andrea Weber

(Trier) Was ist Liebe? Wie sieht diese Liebe aus? Und wie wird sie eigentlich in unserer Region gelebt? Jasmin Wagner und Andrea Weber haben sich in vielen Stunden, in mühevoller Kleinarbeit den Facetten der Liebe gewidmet und für Euch ein Multimedia-Erlebnis zusammengestellt, das nicht nur lesens-, sondern auch hörens- und sehenswert ist.