Lotto-Spieler von der Mosel gewinnt 308.000 Euro im Eurojackpot

Der Glückspilz habe mit einem Eurojackpot-Dauerschein mehrere Wochen an der Ziehung teilgenommen. Er habe fünf Kästchen angekreuzt, bezahlt hatte er dafür pro Woche 10,50 Euro. Mit den fünf richtigen Zahlen und einer richtigen Eurozahl räumte er genau 308.244,30 Euro ab, wie die Lottogesellschaft mitteilt. Für die Gewinnklasse 1 und damit den Jackpot in Höhe von rund 30 Millionen Euro habe ihm lediglich eine weitere richtige Eurozahl gefehlt. Den Jackpot teilten sich zwei Spielteilnehmer aus Niedersachsen und Baden-Württemberg. Nach Angaben der Lottogesellschaft wird die Eurojackpot-Lotterie in 18 europäischen Ländern angeboten. Gezogen wird jeden Freitagabend in Helsinki.