Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Zelt stand auf einem ausgewiesenen Campingplatz am Ring. Die Polizei geht von einem «sehr tragischen Unglücksfall» aus, nannte aber keine Einzelheiten. Die genaue Todesursache werde erst am Montag feststehen, sagte ein Sprecher. Hinweise auf Mord oder Totschlag gebe es nicht.



Zur «Olé Schlagerparty» waren am Wochenende trotz wechselhaften Wetters rund 30 000 Gäste gekommen. Nach Angaben der Polizei habe man abgesehen vom Todesfall nur vereinzelt zu "veranstaltungstypischen" Straftaten ausrücken müssen.