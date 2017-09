Medikamente, Eingriffe und Ferndiagnose: Wie Ärzte in der Region Schlaganfall-Patienten helfen (Video)

Er bedient gerade einen Kunden, als ihm schwindelig wird. „Plötzlich machte es Peng im Kopf“, erinnert sich der 50-Jährige aus Trier. Er muss sich an der Wand abstützen, eine Mitarbeiterin hilft ihm, in sein Büro zu gehen. Trotzdem arbeitet er weiter, fährt nach Hause, obwohl er noch immer Schwindelgefühle hat. „Wird schon wieder weggehen“, denkt er sich, als abends zu Bett geht. Doch es geht nicht weg. Morgens schafft es der 50-Jährige nicht mehr, aus dem Bett aufzustehen. „Ich bin sofort zusammengebrochen, konnte mich nur auf allen Vieren bewegen.“



Seine Frau bringt ihn in die Notaufnahme des Trierer Brüderkrankenhauses. Als er dort seine Symptome schildert, seien die Ärzte sofort alarmiert gewesen, sagt er. Ihr Verdacht bestätigt sich, als sie den Mann in den Computertomografen schieben: Schlaganfall. Sofort kommt der 50-Jährige in den OP, wo die Ärzte das Blutgerinnsel entfernen können.



An einen Schlaganfall habe er nicht gedacht. „Ich bin doch eigentlich viel zu jung dafür“, sagt der 50-Jährige, der knapp eine Woche nach dem Schlaganfall in seinem Zimmer im Brüderkrankenhaus liegt. Seine linke Hand ist verbunden, eine Infusionsnadel schaut heraus. Regelmäßig bekommt er Mittel, mit denen sein Blut verdünnt wird, damit es nicht wieder zu einem Gerinnsel und damit zum Infarkt im Gehirn kommt. „Ich habe Glück im Unglück gehabt“, sagt er. Außer, dass er seine linke Hand noch nicht richtig bewegen kann, hat er den Schlaganfall gut überstanden. Keine Sprachstörungen, keine erkennbaren Lähmungen.



Es bestehe die begründete Hoffnung, dass er bald wieder vollständig auf dem Damm sei, sagt Matthias Maschke. Er ist Chefneurologe im Brüderkrankenhaus. Gut 1200 Schlaganfall-Patienten werden dort pro Jahr behandelt. Rund 200 davon seien „jugendliche“ Schlaganfallpatienten, Patienten, die 50 Jahre oder jünger sind. Selbst Jugendliche können einen Schlaganfall bekommen. Geschätzt über 2000 Menschen erleiden in der Region erleiden jährlich einen Schlaganfall.



Und bei allen Patienten kommt es auf jede Minute an. „Je schneller man behandelt wird, desto größer sind die Heilungschancen“, sagt Maschke. Man habe ein relatives kleines Zeitfenster von maximal viereinhalb Stunden, in dem den Patienten geholfen werden kann. „Wenn das Gehirn nicht mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, sterben Nervenzellen ab und wichtige Funktionen wie Bewegung oder Sprache werden geschädigt.“



Innerhalb der von Masche genannten viereinhalb Stunden kann das Blutgerinnsel in der Hirnarterie durch Medikamente und Eingriffe aufgelöst werden. Dadurch können die Folgen des Schlaganfalls abgemildert werden. Zum einen wird den Patienten über die Vene ein Medikament gespritzt, das den Verschluss der Arterien lösen soll. Das bringt jedoch nur bei gut Zweidrittel der Patienten den erwünschten Erfolg. Daher wird mittlerweile parallel auch zumeist über den Oberschenkel des Patienten ein Katheter bis zum betroffenen Bereich des Gehirns eingeführt und das Gerinnsel abgesaugt.



In der Region gibt es sogenannte Stroke Units, also Spezialabteilungen für die Behandlung von Schlaganfällen in Trier im Brüderkrankenhaus und in den Krankenhäusern in Daun, Bitburg und Wittlich.



Damit die kleineren Kliniken auch vom Spezialwissen der Schlaganfallexperten in den großen Häusern profitieren können, gibt es seit einem Jahr einem Jahr ein sogenanntes Telestroke-Netzwerk. In den sechs überregionalen Schlaganfalleinheiten – neben dem Brüderkrankenhaus sind das die Uniklinik Mainz, das Westpfalz-Klinikum, das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur, das Klinikum Idar-Oberstein und das Klinikum Ludwigshafen – stehen rund um die Uhr Experten für Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall, die in den übrigen 23 Stroke Units des Landes behandelt werden, zur Verfügung. Der diensthabende Schlaganfallexperte wird in der Notaufnahme des kleineren Krankenhauses über eine Videokonferenz zugeschaltet, kann den Patienten befragen und zusammen mit dem Arzt vor Ort untersuchen. Gleichzeitig werden die Computertomografie-Bilder überspielt. So kann der Schlaganfallexperte in der Spezialklinik entscheiden, welche Behandlung erforderlich und ob der Patient gegebenenfalls verlegt werden muss.



Der 50-jährige Trierer hatte Glück, dass die Ärzte im Brüderkrankenhaus direkt den richtigen Verdacht hatten. In ein paar Tagen wird er die Klinik verlassen. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bevor er wieder in seinem Geschäft stehen kann.



SYMPTOME FÜR EINEN SCHLAGANFALL

Halbseitige Lähmungserscheinungen und/oder Taubheitsgefühl, in Armen, Beinen oder einer Körperhälfte; Sehstörungen oder kurzzeitige einseitige Blindheit; herabhängender Mundwinkel und undeutliches Sprechen, Sprachstörungen und Wortfindungsprobleme können auf einen Schlaganfall deuten. In dem Fall soll auf jeden Fall der Notarzt angerufen (112) angerufen werden. Ein erhöhtes Risiko haben Menschen mit hohem Blutdruck, Übergewicht, Bewegungsmangel und Raucher.



Extra: Dieses Video des Brüderkrankenhauses Trier erklärt, wie die Mediziner der speziellen Schlaganfall-Station, der "Stroke Unit", helfen und informieren.