Mehr Geld, bessere Versorgung: Was sich in der Pflege jetzt ändert - Über 100.000 Menschen in Rheinland-Pfalz profitieren von der Reform

Die Pflegereform ist seit wenigen Tagen in Kraft. Für mehr als 100.000 alte und hilfebedürftige Menschen in Rheinland-Pfalz bringt sie erhebliche Veränderungen, fast immer positiv. Zumindest in diesem Jahr wird niemand, der bereits Geld aus der Pflegeversicherung erhält, schlechter gestellt. Durch die Einführung eines neuen Pflegebegriffs werden nicht mehr nur die körperlichen Einschränkungen betrachtet. Demenzkranke oder dauerhaft psychisch kranke Menschen erhalten nun ebenfalls Pflegeleistungen. Bislang gingen sie oft leer aus."Mehr Menschen werden als pflegebedürftig anerkannt werden und dadurch Anspruch auf Leistungen haben", sagt Peter Pick, Geschäftsführer des MDS, dem Dachverband des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Bundesweit sei mittelfristig sogar mit bis zu 500.000 zusätzlichen Leistungsempfängern zu rechnen. Finanziert wird das durch eine zweistufige Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung um 0,3 Prozent im Jahr 2015 und noch einmal 0,2 Prozent ab diesem Jahr.Die Umstellung und Differenzierung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade steht unter dem Gebot "ambulant vor stationär". So werden zum Beispiel deutlich mehr Leistungen für die Tagespflege gewährt. Gezahlt wird zusätzlich zum Pflegegeld bei der Betreuung durch Angehörige oder Sachleistungen bei der Versorgung durch einen mobilen Pflegedienst.Für einen demenzkranken Menschen, der bislang trotz erheblicher Einschränkungen in der eigentlich nicht vorhandenen Pflegestufe 0 eingestuft war, verbessert sich der maximale Anspruch so um mehr als 1200 Euro.Der Club Aktiv ist größter gemeinnütziger Anbieter von Tagespflege in Trier. Geschäftsführer Paul Haubrich: "Die neue Gesetzgebung stärkt den ambulanten Bereich. Wir versprechen uns davon auch für die Tagespflege mehr finanzielle Sicherheit."Auch bei der stationären Pflege steigen Leistungen. Torsten Manikowski, Geschäftsführer der Creatio-Gruppe, die unter anderem Pflegeeinrichtungen in Wittlich, Pölich und Schweich betreibt, bewertet die Reform als positiv. "Bisher konnten sich viele Menschen, die zum Beispiel an Demenz erkrankt sind, einen Aufenthalt in der stationären Einrichtung nicht leisten. Für diese nicht unerheblich große Gruppe wird jetzt in der pflegerischen Versorgung deutlich mehr getan werden können."Nach einem Übergangsjahr sollen sich in der stationären Pflege allerdings die Leistungen in den geringeren Pflegegraden zwei und drei verschlechtern.