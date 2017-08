Laut Polizei soll es keine weiteren Hinweise auf Mord oder Totschlag geben. Bei den Ermittlungen gehe es aber um die Klärung der genauen Todesursache.



Ein Mann aus dem Kreis Göttingen war am Sonntagmorgen tot in einem Zelt am Nürburgring in der Eifel gefunden worden. Die Polizei sprach von einem „sehr tragischen Unglücksfall“, ohne Details zu nennen. Zur „Olé Schlagerparty“ waren am Wochenende rund 30.000 Besucher gekommen.