Neue Spitzenwerte auf dem regionalen Arbeitsmarkt

Die Tendenz der vergangenen Monate, die durch die saisonale Frühjahrsbelebung und eine stabile Arbeitskräftenachfrage geprägt war, setzt sich fort“, sagt Heribert Wilhelmi, Leiter der Agentur für Arbeit in Trier. Ende Mai sind aktuell 10.136 Menschen ohne Arbeit. Dabei sind die Chancen einen neuen Job zu finden, derzeit so gut wie lange nicht mehr: Jobsuchende können aus gut 4700 Stellenausschreibungen aller Berufsgruppen und Anforderungen wählen, das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders gut sind die Aussichten in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe, im Gastgewerbe und im Handel.



Bundesweite Arbeitslosenzahl sinkt im Mai auf 2,498 Millionen: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai um 71.000 auf 2,498 Millionen gesunken. Das waren 166.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent. (dpa)