Neuer Volksfreund-Chefredakteur Thomas Roth im Gespräch mit Lesern (Video/Fotos)

Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, Ihnen heute erstmals einen guten Morgen wünschen zu können.Gestern war es endlich soweit: mein erster Tag als Angestellter des Medienhauses Trierischer Volksfreund, mein erster Arbeitstag als Ihr Chefredakteur. Und mein erster Abend mit einigen von Ihnen – das Leser-Interview mit mir erscheint morgen in Ihrer Zeitung und vorab online. Dann werden Sie sicher mehr über mich erfahren – warum es mich nach Trier verschlagen hat, was ich mit meinen Kollegen plane und vor allem, was Sie erwartet.Vorab verrate ich schon, dass ich Ihr Ansprechpartner sein will. Der Dialog mit Ihnen ist mir enorm wichtig. Egal, ob es per Mail ist oder persönlich. Egal, ob bei einer Veranstaltung unserer Zeitung, auf einem anderen Termin oder schlichtweg beim Bummeln durch die Region: Kommen Sie auf mich zu, sprechen Sie mich an – ich freue mich auf Sie und Ihre Themen!