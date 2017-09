Penis in Hantelscheibe eingeklemmt: Feuerwehreinsatz

"Heikler Einsatz", beschreibt die Feuerwehr Worms den Einsatz. Sie hat ein Foto der demontierten Hantel im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht. Foto: Feuerwehr Worms

(Worms) Ein Mann ist in Worms mit seinem Penis in dem Loch einer 2,5-Kilogramm schweren Hantelscheibe stecken geblieben - und hat so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.