Noch gibt es im Bistum Trier 887 Pfarreien, die in 172 Pfarreiengemeinschaften zusammengefasst sind. Ein Beschluss der im vergangenen Jahr zu Ende gegangenen Synode war , die Zahl der Pfarreien deutlich zu reduzieren. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hatte das 280-köpfige Beratungsgremium eingesetzt, um nicht alleine über die Zukunft des 1,4 Millionen Katholiken umfassenden Bistums zu entscheiden.Mit den nun von einer Vorbereitungsgruppe angepeilten 35 XXL-Pfarreien wäre man fast bei der Zahl von 32 Dekanaten, also Zusammenschlüssen von Pfarreien, die es im Bistum Trier gibt.Über die Neuzuschnitte soll nun in den einzelnen Kirchengemeinden diskutiert werden. Dabei können auch Änderungsvorschläge gemacht werden. Resonanzphase nennt sich die bis Oktober geplante Zeitspanne offiziell. Erst danach soll die neue Struktur auch festgezurrt werden.. Trier ist seit dem 3. Jahrhundert Bischofssitz. Das Bistum umfasst die ehemaligen Regierungsbezirke Trier und Koblenz sowie über Teile des Saarlands. Im Bistum leben knapp 2,5 Millionen Menschen, darunter 1,4 Millionen Katholiken., die in 172 Pfarreiengemeinschaften zusammengefasst sind. Vor ein paar Jahren gab es noch 985 Pfarreien in 389 Pfarreiengemeinschaften. Nach der von Bischof Stephan Ackermann angestoßenen Reform sollen noch 35 Pfarreien übrigbleiben.Gab es im Jahr 2000 noch 588 aktive Priester, sind es inzwischen nur noch 294. Nach Schätzungen werden es in zehn Jahren nur noch 194 sein. Die Zahl der Ruhestandsgeistlichen steigt dagegen. Aktuell sind es 288.