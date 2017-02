Raketenwarnung? Na und! - Spangdahlemer Militärs reagieren gelassen auf peinliche Computerpanne

Ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet von der Airbase in Spangdahlem.Archiv-Foto: dpa Foto: Boris Roessler (g_pol3 (dp)

(Spangdahlem) Peinliche Panne am Valentinstag auf dem US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel: Eine zu Testzwecken verschickte Raketenwarnung („Rakete im Anflug. Sofort Schutzraum aufsuchen!“) erschien am Dienstagnachmittag versehentlich auf sämtlichen an das interne Computersystem angeschlossenen Bildschirmen.