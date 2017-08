Raum Trier fehlt es an Grundschullehrern - Hubig rechnet nicht mit Millionen aus Digitalpakt (Video)

Zahlen, wie viele Stellen an den Grundschulen bislang nicht besetzt sind, machte das Ministerium nicht. Es sei immer schwerer, Lehrer für den ländlichen Raum zu finden. Die ADD arbeite mit Hochdruck daran, Engpässe bis zum Schulstart am Montag zu beheben.



Während die Gesamtzahl der rheinland-pfälzischen Schüler mit 531.000 Kindern und Jugendlichen zum Schuljahr 2017/18 bei fast 5000 weniger liegt als im Vorjahr, ist die Zahl der Einschulungen von 34.155 auf 34.750 gestiegen. Hubig rechnet damit, dass der Trend sinkender Gesamtschülerzahlen anhält. Für das Jahr 2025 rechnet das Land nur noch mit 519 000 Schülern. Die Bertelsmann-Stiftung ging zuletzt in einer Studie davon aus, dass die Schülerzahlen bundesweit bis dahin eher um vier Prozent steigen werden.



Ernüchtert äußerte sich Hubig (SPD) zum Digitalpakt des Bundes, bei dem Bundesministerin Johanna Wanka (CDU) den Ländern noch Ende des vergangenen Jahres fünf Milliarden Euro zugesichert hatte. Etwa 240 Millionen Euro könnten dabei nach Rheinland-Pfalz gehen. Doch immer mehr kommen in bundesweiten Medien Zweifel auf, ob Wanka die Ausgaben mit Finanzminister Wolfgang Schäuble abgesprochen hat. Hubig sagt, die Kultusminister der Länder hätten im Juni ein versprochenes Papier verabschiedet. Die Bundesministerin habe, "aus welchen Gründen auch immer", daran nicht teilgenommen. Hubig sagt nun: "Wir kalkulieren das Geld nicht mehr ein, weil wir nicht wissen, ob es überhaupt kommt."