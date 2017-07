Region trödelt beim Klimaschutz

Wer das Wort Energiewende hört, dem fallen zuerst wahrscheinlich Windräder, Solarzellen und vielleicht noch Biogas ein. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium will das nun ändern – und nimmt im nächsten Schritt in den Blick, wie sich der Energieverbrauch von Privathaushalten und Industrie verbessern lässt.Besonders bei der Wärme liegt dort noch einiges im Argen, wie eine Studie des Landes zum Raum Trier zeigt, die dem TV exklusiv vorliegt. Die Ergebnisse belegen: Die Region hinkt bei den Klimazielen hinterher. Danach speisen sich bislang lediglich 11,2 Prozent des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien wie Wind, Wasser und Sonne. Mehr als die Hälfte (55,2 Prozent) kommt nach wie vor aus fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Flüssiggas.Mehr zum Thema: Klimaschutz: Vom Wind zur Wärme - Region Trier soll Vorbild werden „Die ermittelten Werte sind zu niedrig“, sagt Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne), zumal das Land gesetzlich bis 2050 Klimaneutralität erreichen will. Zugleich zeigt die Studie, dass der Anteil an erneuerbaren Energien in der Region bis 2050 auf bis zu 45 Prozent steigen und der Wärmebedarf von nun 8600 Gigawattstunden auf 5500 sinken kann. Aber nur, wenn Bund, Land, Gemeinden, Private und Wirtschaft radikale Wege einschlagen.Daher verbinden sich mit den 195 Seiten auch Ziele. Das fängt bei den Privathaushalten an: Höfken sagt, bei Haussanierungen Fördermöglichkeiten für kleine Reparaturen stärken zu wollen, wie den Austausch von Fenstern. Der Blick dürfe sich nicht nur auf die umfassenden, teureren Umbauten richten, die für Normalverdiener oft nicht auf einen Schlag zu stemmen seien.Bei der Quote der sanierten Häuser geht der Bund bislang von lediglich einem Prozent aus, die Studie zielt darauf, diese mindestens zu verdoppeln. Höfken geht landesweit von 1,5 Millionen Wohnungen aus, die in den kommenden Jahren saniert werden müssen. Die Eifelerin wirbt auch dafür, beim Hausbau künftig mehr an die Verwendung von wärmedämmendem Holz zu denken – auch in den Städten. Die Umweltministerkonferenz hat den Bund jüngst aufgefordert, dafür bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Auch Wärmenetze, in denen Dörfer selber Energie erzeugen, will das Land stärker fördern.Die Studie hat allein in der Region Trier 150 Gemeinden ausgemacht, die sich für solche Netze eignen könnten. Nötig sei auch ein Austausch mit der Industrie, deren Wärmebedarf mit 4200 Gigawattstunden fast bei der Hälfte der gesamten Wärmebereitstellung der Region Trier lag. Höfken schlägt vor, genau zu prüfen, wie die Abwärme von Firmen besser genutzt werden könnte, und denkt an Industrie-Manager, die Unternehmen beim Wärmeverbrauch beraten könnten. Das Land will nun den Dialog suchen und Ende des Jahres konkrete Schritte vorstellen.Achim Hill von der Energieagentur Trier sagt, die Wärmewende werde die Region in den nächsten 20 Jahren begleiten. Die öffentliche Hand müsse ambitioniert vorgehen. Rheinland-Pfalz hat die Mittel für 2017 und 2018 auf je vier Millionen Euro verdoppelt, zu denen noch EU-Mittel von 1,9 Millionen Euro kommen. Höfken sieht in dem nächsten Schritt der Energiewende eine Chance, Wertschöpfung in den Kommunen zu halten.DIE STUDIE ZUR REGION TRIERDie Wärmestudie kostete das Land 120.000 Euro. Beteiligt waren das Institut für Zukunftsenergiesysteme, die Stadtwerke Trier, die Energieagentur, die Gesellschaft für Umweltberatung und Recherche sowie die Hochschule.KommentarWarum Höfken begeistern mussWenn es ein Thema gibt, an dem sich Umweltministerin Ulrike Höfken vor den Landtagswahlen im Jahr 2021 messen lassen muss, dürfte es die Wärmewende sein. Das Ministerium geht damit einen neuen Schritt in der Energiepolitik. Und fährt gut mit der Strategie, erst einmal in der ausgewählten Region Trier in Gespräche mit Akteuren zu gehen, über die Bereitschaft zum Handeln zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Auf Höfken wartet dennoch ein anstrengender Weg, weil sich aus vagen Vorstellungen von Wärmenetzen und einem engeren Zusammenspiel mit der Wirtschaft erst einmal handfeste Projekte entwickeln müssen. Gemeinden, die von Einnahmen träumen, müssen zunächst mal Geld investieren. Und auch das Land wird nicht jeden Wunsch erfüllen angesichts von der schwarzen Null, die spätestens 2020 im Haushalt stehen muss. Letztlich hat die Ministerin die Aufgabe, ihre Begeisterung für die Wärmewende zu übertragen. Nach außen in die Region, nach innen ins rheinland-pfälzische Kabinett. f.schlecht@volksfreund.de