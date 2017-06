Die Maut wirke wie eine Barriere für Besucher des Landes. Hier sei ein Gesetz gegen die Interessen Deutschlands, gegen europäische Interessen und gegen die Vernunft beschlossen worden.



Unter Umständen werde der europäische Gerichtshof am Ende über die Zulässigkeit der Infrastrukturabgabe entscheiden, so Wissing. Heute haben sich in Luxemburg die Verkehrsminister aus Österreich, Belgien, Niederlande und Luxembur getroffen, um über das Vorgehen gegen die deutschen Maut-Pläne zu beraten.