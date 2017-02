Ryanair stellt Winterflugplan für Flughafen Köln vor: Konkurrenz für den Hahn wächst weiter

Demnach gibt es sechs neue Strecken von Köln aus unter anderem ins britische Bristol und nach Venedig und Bologna nach Italien. Insgesamt will Ryanair ab kommenden Winter 24 Verbindungen und 146 Flüge pro Woche von und nach Köln anbieten. Von dort fliegt die Gesellschaft auch fünf Mal am Tag nach Berlin.Vom Hahn aus wurde die Verbindung 2011 eingestellt, weil sie angeblich unrentabel war. Man wolle von Köln aus die wichtigsten Geschäftszentren anfliegen, sagte Ryanair-Verkaufschef David O’Brien. Er rechnet mit 2,4 Millionen Passagieren in Köln.Gleichzeitig wurden die neuen Winterflugpläne für Hamburg, Berlin und Nürnberg vorgestellt. Auch dort baut Ryanair sein Angebot aus. Bislang hat Ryanair noch keinen neuen Winterflugplan für den Hahn vorgestellt. Bekannt ist derzeit nur, dass es eine neue Verbindung geben wird, und zwar nach Israel.