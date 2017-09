Ryanair streicht Flüge - Diese Verbindungen fallen in der Region aus

Am Flughafen Köln/Bonn fällt heute der Flug 5532 nach Mailand aus, am 29. September der Flug 5550 ebenfalls nach Mailand und Flug 2353 nach London. Am Flughafen Luxemburg fällt morgen Flug 5836 nach Mailand, am 23. September Flug 1792 nach Lissabon und Flug 2861 nach London aus. Ebenfalls fällt am 1. Oktober Flug 2863 nach Porto aus. Am Flughafen Frankfurt Hahn wurde der Flug 4382 nach Edinburgh gestrichen.Mehr Infos: Flugausfälle: Ryanair verärgert Reisende Die vollständige Liste ist auf www.ryanair.com zu finden.

Wird ein Flug abgesagt, können Ryanair-Kunden demnach entweder eine Rückerstattung beantragen oder kostenlos auf einen anderen verfügbaren Flug umbuchen. Am Dienstag sind allein sechs Flüge von und nach Deutschland betroffen - auf den Strecken Nürnberg-Mailand, Köln-Mailand sowie Berlin-Dublin.

Ryanair hatte am Freitag angekündigt, bis Ende Oktober täglich bis zu 50 ihrer mehr als 2500 Flüge abzusagen. Dies wären insgesamt rund 2000 Verbindungen. Dies werde aber für weniger als zwei Prozent der Kunden Auswirkungen haben, hieß es. Mit der Maßnahme will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Pünktlichkeit verbessern. Zudem müssten Urlaubsansprüche der Crews berücksichtigt werden.