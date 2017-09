Ryanair streicht Tausende Flüge  auch Hahn und Luxemburg betroffen

Gestrichen wurden die Flüge nach Porto, Ibiza und Malpensa. In Luxemburg ist der Ryanair-Flug nach Mailand gestrichen worden. Dieser wird auch am Mittwoch ausfallen.



Ryainair-Sprecher Robin Kiely sagte volksfreund.de: “Ryanair wird in den nächsten sechs Wochen 40 bis 50 Flüge des gesamten europäischen Netzwerks pro Tag streichen, um somit die Pünktlichkeitsstatistiken zu verbessern - dies entspricht weniger als zwei Prozent unseres Flugplans.



Die Flüge werden regulär durchgeführt, wenn keine E-Mailbenachrichtigung über die Flugstreichung erhalten wurde. Wir empfehlen unseren Kunden, die E-Mail-Adresse der Buchung regelmäßig zu überprüfen. Hinweise über etwaige Flugstreichungen bis zum Mittwoch, den 20. September 2017, wurden bereits an betroffene Passagiere versendet und auf der Ryanair-Website veröffentlicht.“



Im Internet häufen sich die Beschwerden von betroffenen Passagieren. Für Dienstagmittag hat Ryanair in Dublin eine Pressekonferenz zu den Flugausfällen angekündigt.