Bei Kontrollen seien in einzelnen Packungen Salmonellen gefunden wurden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betroffen seien "K-Classic Königsberger Klopse in Kapernsauce, tiefgefroren, 450 g," mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2018. Die Klopse wurden auch in Rheinland-Pfalz verkauft. Salmonellen können Durchfall und Erbrechen verursachen. Kaufland hat die betroffene Ware aus dem Verkauf genommen, andere K-Classic-Produkte sind nicht betroffen. Weitere Informationen auf der Kaufland-Homepage