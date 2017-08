Schon wieder: Mann pinkelt Kontoauszugsdrucker in Braunschweig kaputt

Nicht gegen die Wand, sondern einen Kontoauszugsdrucker kaputt gepinkelt hat ein Mann in Braunschweig - nicht zum ersten Mal. Foto: Axel Heimken

(Braunschweig) Erneut hat ein Mann in einen Kontoauszugsdrucker in Niedersachsen gepinkelt und damit fürs Erste unbrauchbar gemacht. Der Unbekannte habe in den Ausgabeschacht des Geräts in Braunschweig uriniert und dabei die Elektronik beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit.